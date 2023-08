De achilleshiel van de scholekster

Onderzoek met gezenderde scholeksters laat zien: vogels moeten in de broedtijd te ver vliegen om aan voedsel te komen. Ze laten hun eieren of jongen dan te lang alleen. Alleen ouders die dichtbij, in een goed territorium voedsel kunnen vinden, krijgen nog af en toe een jong groot. "Er moet iets structureel verbeteren in agrarisch Nederland om weidevogels als de scholekster vooruit te helpen", zegt Bruno Ens van Stichting Onderzoek Scholeksters, SOS.