Fastfoodrestaurant naar de rechter om 'drive-through' naast Veluwe

In het bezwaarschrift geeft Reggestede Projecten aan dat de McDonald's niet in strijd is met het bestemmingsplan. Zo staat er niet in dat een afhaalservice niet mag. Het Chinese restaurant dat er nu staat, heeft dat namelijk ook, stelt de ontwikkelaar. Een zogeheten McDrive betekent volgens Reggestede niet dat de vestiging dan geen restaurant meer is.

De gemeente stelde dat alle reclame-uitingen op het gebouw niet voldoen aan de eisen die daarvoor gelden. Reggestede geeft aan dat dit al was aangepast in het ontwerp. Zo komt er bijvoorbeeld geen grote gele M die van grote afstand te zien is. Ook staat in het bezwaarschrift dat het de bedoeling is om het gebouw volgens de voorschriften in de omgeving in te passen.