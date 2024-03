Actie tegen fastfoodgigant, wortelkunst en overige onderwerpen

We kennen allemaal de knallende pracht van de bloemen van de klaproos, het madeliefje of de paardenbloem. Maar kijk je ook weleens onder de grond, naar de wortels van een plant? Hoe die daar hun weg vinden en door elkaar heen lijken te krioelen? Kunstenares Diana Scherer is er helemaal weg van, en maakt van die wortels zelfs metersgrote kunstwerken. Verslaggever Pleun Aarts zoekt haar op in haar atelier in Amsterdam. De kunstwerken van Scherer zijn tot 7 april 2024 te zien in museum Kranenburgh te Bergen.