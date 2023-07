Maas al jaren vervuild met kankerverwekkend benzeen

Al jaren begaat reinigingsbedrijf Claessen Tankcleaning in Venlo ernstige fouten. Het stelt medewerkers bloot aan kankerverwekkende dampen en laat schadelijke stoffen de Maas in stromen. Politie, OM, de Arbeidsinspectie en de omgevingsdienst weten ervan, maar grijpen nauwelijks in, meldt NRC.

Marcin Skiba bekijkt de papieren terwijl de vrachtwagenchauffeur de reinigingsbaan op draait: ruwe benzeen, reinigen met water, staat in de instructies. Voor Skiba, reiniger bij Claessen Tankcleaning Venlo, is het een routineklus. Zo gaat het iedere werkdag, iedere maand, twaalf maanden per jaar, ook op deze voorjaarsdag in 2020. Maar hij weet: wat ik doe, is gevaarlijk en verboden.