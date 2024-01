Levensechte plastic ijsvogel geeft geen sjoege

In het postzegeltuintje van Hans Smid in Wageningen staat een pergola met daar bovenop een plastic ijsvogel. Veel mensen die op bezoek komen trappen erin, maar eind december zag hij zelfs een echte ijsvogel die zich liet foppen. Hans Smid schrijft: “Op het filmpje zie je een ijsvogel vrouw die alles uit de kast haalt om de aandacht te trekken van de plastic ijsvogel mannetje. Tot haar grote frustratie geeft die geen enkele sjoege.”

"Ik ben totaal geen kenner op dit gebied," schrijft Hans, "maar het op en neer gaan van de kop bij het vrouwtje interpreteerde ik als baltsgedrag. De ijsvogel is een uur of 2-3 bezig geweest die dag met het benaderen van de plastic vogel, maar daarna niet meer gezien." Op de onderstaande foto is nog meer interactie met de plastic ijsvogel te zien: