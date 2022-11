Lente in de bol tijdens de herfst | Fotoserie

In de vroege lente beginnen verschillende vogelsoorten met de balts: het versieren van een soortgenoot om mee te paren. De knobbelzwaan is een soort met een bijzonder vertederende balts: ze poetsen hun veren, draaien om elkaar heen, hun nekken vormen een 'hartje', zoals op deze foto te zien is. Dit paartje lijkt de lente nu al in de bol te hebben.