Prachtbeer waait richting Nederland door zuidelijke wind

De prachtbeer is een zeer zeldzame trekvlinder die in 2006 voor het eerst in Nederland is gezien. In dat jaar waren er vier waarnemingen van deze kleurrijke beer. De volgende waarnemingen waren: 2011 , 2017, 2018 en in 2020 en 2021 en dat waren er nooit meer dan drie exemplaren. Dit jaar staat de teller op 25 oktober al op de veertien waarnemingen! Dat gaat de komende weken alleen meer worden.