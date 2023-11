Ruimte voor de rivier én ruimte voor de boer

De leus 'ruimte voor de rivier' is niet nieuw. Al sinds 1992 pleit het WNF onder deze noemer voor meer natuur langs de rivieren. Zij hopen daarmee de waterveiligheid én de kwaliteit van leven langs de rivieren te verbeteren. Het gaat dan om de Maas, Rijn, Waal en IJssel. Voor de bevaarbaarheid van deze rivieren, en om de grote piekafvoer die we door klimaatverandering kunnen verwachten, is er de afgelopen jaren door Rijkswaterstaat meer ruimte voor het water gecreëerd. 'Dit is ten koste gegaan van rivierbossen die door het ruimte voor rivier-programma juist waren teruggekeerd,' zegt het WNF.

Volgens het manifest is dat is niet voldoende. De biodiversiteit is in zogeheten nieuwe natuur nog steeds 20 keer hoger dan in het agrarisch natuurbeheer, zo valt in het manifest te lezen. "Op plekken waar ruimte nodig is voor meestromende nevengeulen, laagdynamische moerassen en ooibossen is een samenwerking met agrariërs minder evident. Hier zal grond van bestemming veranderen, met bijkomende privaatrechtelijke afspraken." Die privaatrechtelijke afspraken zouden kunnen inhouden dat boeren ook, tegen een vergoeding, de nieuwe natuur gaan beheren. "Dat een boer bijvoorbeeld ook zo'n ooibos in de gaten houdt. Dat zijn regelingen en goede regie van de overheid voor nodig, waarvan wij denken dat het kan."