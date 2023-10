Krakeend ontsnapt aan jagende slechtvalk

Het vrouwtje van de slechtvalk is iets groter dan een mannetje. Over het algemeen zijn het felle jagers die een prooi lang achtervolgen. Ze vangen vooral eenden, duiven spreeuwen, steltlopers en soms zelfs een vleermuis. Ze slaan de prooien het liefst vliegend in een snelle duik uit de lucht. Soms worden dieren ook op de grond gegrepen, maar blijkbaar is een krakeend vangen in het water net iets te moeilijk.