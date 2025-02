Kraanvogels zijn weer terug in Nederland

Twee volwassen vogels en een jong werden gefilmd door Milou Schothuis. Het jong is zichtbaar kleiner en heeft nog een grijs verenkleed. Op een akker is het jong op zoek naar voedsel. Het dieet van een kraanvogel bestaat voornamelijk uit plantaardig materiaal. Maar ook insecten en kleine zoogdieren staan op het menu, het zijn namelijk omnivoren.

Kraanvogel neemt een bad

Reinder Ymker stuurde een filmpje op van een kraanvogel die duidelijk aan het genieten is van een verfrissend bad. De vogels houden van rustige plekken zonder al te veel verstoringen. In Nederland zoeken ze open gebieden op zoals akkers, weilanden en hoogvenen.

Jan Born filmde eind januari zelfs al baltsende kraanvogels in het Wisselse Veen in Gelderland. Er wordt driftig heen en weer gesprongen en gefladderd. “Het is het tweede jaar dat de kraanvogels hier zitten. Wie weet gaan ze hier zelfs broeden”, vertelt hij. “Vorig jaar was het niet duidelijk of er hier uiteindelijk is gebroed”. Als dat wel is gebeurd, is dat erg bijzonder. Er zijn in 2023 namelijk maar 49 broedparen vastgelegd in heel Nederland.

Broeden in Nederland

Na eeuwen afwezigheid keerde de vogel in 2001 officieel terug als broedvogel in ons land. Na het eerste succes in Fochteloërveen volgden al snel meer locaties. Het aantal broedparen in Nederland is klein, maar groeit langzaam. Ook in de rest van Europa is de populatie kraanvogels de afgelopen jaren sterk toegenomen.

Toch zijn de meeste kraanvogels hier niet om te broeden. Het grootste deel dat we in Nederland zien, is namelijk bezig met een lange trektocht. Ze broeden in Scandinavië, maar overwinteren in Zuid-Europa en Noord-Afrika. Nederland is dan slechts een tussenstop. Elk jaar leggen tiendduizenden kraanvogels deze lange tocht af. Daarvan komen er 200 tot 1000 per jaar voorbij Nederland. De beste maanden om hier kraanvogels te zien zijn maart, oktober en november.