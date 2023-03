Kraanvogels | Compilatie Zelf Geschoten

Begin maart is dé tijd voor de voorjaarstrek van de kraanvogel. In grote aantallen trekken de vogels die in Spanje en Frankrijk hebben overwinterd over ons land naar hun broedgebieden in Noord-Europa. Kraanvogels hebben relatief ‘vaste’ trekroutes en verblijfplaatsen tijdens hun trek en zijn daardoor goed te volgen. Daarnaast kun je ze aan hun kenmerkende trompetterende roep, die ze veel laten horen bij het landen en opstijgen.