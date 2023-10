Knabbelende haas, bedelende lepelaar en pijlinktvissen

Lepelaars voeren hun jongen wat ze zelf ook eten, zoals vis of garnalen. De jongen steken hun snavel in de krop, de keelzak, van de ouder en eten dit mengsel op. Je kunt de jonge lepelaars herkennen aan hun zwarte vleugeltoppen en vleeskleurige snavel.

De haas is een echte planteneter. Als het eten de eerste keer is uitgepoept, eet hij de zachte keutels weer op. Zo krijgt hij nog meer voedingsstoffen binnen. Video van Marcel Broek. Gevaar ligt altijd op de loer voor de haas . Zo zijn roofvogels een geduchte vijand, maar ook minder waarschijnlijke dieren als ooievaars en hermelijnen kunnen stennis schoppen. We stelden een fotoserie samen van alle capriolen die de vliegensvlugge haas uithaalt om gevaar het hoofd te bieden. Helaas is ook hij toch soms het haasje...

De halsbandparkiet leeft bijna alleen in steden, want deze gifgroene exoot is erg afhankelijk van bijvoering. Hij eet dus vooral pinda’s, maar zaden vindt –ie ook lekker. Je hoort meer over de halsbandparkiet in onze podcast 'Zo Klonk Nederland: van mammoet tot halsbandparkiet'.