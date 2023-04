Knokken of het hazenpad kiezen? | Fotoserie

Fotograaf Jpkoster is een grutto aan het fotograferen, als opeens twee hazen door het broedgebied van de vogel komen sprinten. Daar was die niet blij mee! "Je moet dan snel handelen, camera d

Anders dan bij de fictieve paashaas gaat het leven van echte hazen niet altijd over rozen. Gevaar ligt op de loer. Zo zijn roofvogels een geduchte vijand, maar ook minder waarschijnlijke dieren als ooievaars en hermelijnen kunnen stennis schoppen. We stelden een fotoserie samen van alle capriolen die de vliegensvlugge haas uithaalt om gevaar het hoofd te bieden. Helaas is ook hij toch soms het haasje...