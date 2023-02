Klimaatactivisten starten onderzoek naar Shell

Klimaatactivisten willen dat de Amerikaanse beurswaakhond SEC Shell gaat onderzoeken. Het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde olie- en gasconcern zou namelijk "zijn financiële investeringen in hernieuwbare energiebronnen" aanzienlijk hoger hebben voorgespiegeld dan had gemogen, stelt Global Witness. Financieel persbureau Bloomberg heeft de ingediende klacht in handen.

Shell neemt in zijn rapportage over energie uit hernieuwbare bronnen ook zaken als de handel in energie, het afvangen en opslaan van CO2 en de productie van waterstof op. Dat is misleidend, meent Global Witness, dat vindt dat Shell aan greenwashen doet. Dat is het als groen bestempelen van zaken die niet bijdragen aan minder CO2-uitstoot. "Ondanks de naam lijkt het erop dat een flink deel van Shells uitgaven aan hernieuwbare energie richting de marketing en handel in 'natuurlijk' gas gaan", schrijft de klimaatorganisatie in de klacht.