Waarom keren klimaatactivisten zich tegen de UvA?

Volgens de actievoerders sponsort Shell verschillende groene onderzoeksprojecten. Daarmee draagt de universiteit bij aan de 'greenwashing' van de oliemaatschappij, aldus de actievoerders. Ze willen dat er meer transparantie komt over de samenwerkingen tussen de UvA en de fossiele industrie. De actievoerders hebben spandoeken waarop onder meer staat 'End fossil. Occupy!' en 'Shell violates human rights but is welcome at the UvA'. De actievoerders zijn onder meer van University Rebellion UvA, End Fossil Occupy NL en krakersbeweging Mokum Kraakt.

Tientallen klimaatactivisten hebben maandag een gebouw van de Universiteit van Amsterdam bezet. Er staan onder meer demonstranten vóór de voormalige Academische Club, maar actievoerders hebben ook ingebroken in het UvA-pand, aldus een woordvoerder van de universiteit. Het gebouw wordt niet gebruikt voor onderwijs en was op het moment van de actie gesloten. De groep demonstranten eist dat de UvA de samenwerking met Shell stopt.

Een vertegenwoordiging van het college van bestuur is in gesprek geweest met de actievoerders. Naast een inhoudelijk gesprek heeft het college ook aan de actievoerders laten weten dat bezetting niet is toegestaan op de UvA. Omdat de actievoerders niet direct konden toezeggen of ze zouden vertrekken, heeft de UvA aangifte gedaan van huisvredebreuk. Een woordvoerder namens de actievoerders laat weten dat ze sowieso tot 22.00 uur in het gebouw blijven. "Er zijn geen concessies gedaan, dus wij zien geen reden om te vertrekken", aldus de woordvoerder.

Zorgen over het klimaat

"De actievoerders zijn bezorgd over het klimaat, wij ook" aldus Jan Lintsen, vice-voorzitter van het college van bestuur. Het college heeft aan de demonstranten laten weten een debat te zullen organiseren op de UvA over bedrijven zoals Shell. "Verder gaan we met mensen in gesprek of er ruimte is om dit soort acties op een andere plek te doen, dat kan niet op de Academische Club. Tot slot gaan we ook de commissie die verantwoordelijk is voor het samenwerken met derde partijen vragen om de samenwerking met bedrijven zoals Shell onder de loep te nemen", aldus Lintsen.

De universiteit zegt niet te werken aan het bevorderen van het gebruik van fossiele brandstoffen en dat er geen onderzoek gedaan wordt naar fossiele brandstoffen. "De samenwerking met externe partijen is altijd op onze voorwaarden waarbij de academische vrijheid, onafhankelijkheid en integriteit nooit in het geding mogen zijn", aldus de UvA in een reactie.

Bron: ANP