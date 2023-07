Klimaatactivisten blokkeren luchthavens Hamburg en Düsseldorf

© Josch13 via Pixabay

Het vliegveld van Hamburg heeft alle vluchten opgeschort omdat "mensen zich zonder toestemming toegang tot de luchthaven hebben verschaft". Ook de luchthaven van Düsseldorf wordt geblokkeerd, met vertragingen tot gevolg. Klimaatactivisten van Letzte Generation (Laatste Generatie) zeggen achter de actie te zitten. Die postte op sociale media beelden van de actie, waarop te zien is hoe zij hekwerk openknippen en op de taxibanen zitten. De organisatie stelde even na 10.00 uur dat de actie om 06.00 uur begon en ook nog zou voortduren. Op beelden van Duitse media is te zien dat de politie heeft ingegrepen.