Kleur in de natuur in natte tijden

Onze fotografen doen elke week hun stinkende best om mooie natuurfoto’s te plaatsen, maar in dit druilerige weer is dat wel een uitdaging. Ze werken hard om de laatste flarden kleur in de natuur vast te leggen. Gelukkig hebben recente inzendingen gezorgd voor een regenboog aan kleuren op onze website!

In de winter zoeken zevenstippelige lieveheersbeestjes beschutte plekken op zoals planten of gebouwen. Ze gaan in een soort winterslaap, verminderen hun activiteit en komen pas weer tevoorschijn wanneer de temperaturen stijgen.

Oranje zaden

Zaad van de kardinaalsmuts © Fotograaf Jeanet1

De laatste vruchten van de kardinaalsmuts hangen nog net aan de boom. Uit de rozerode doosvrucht komen vlezige, oranje zaden tevoorschijn komen. Vogels eten deze zaden en helpen zo mee aan de verspreiding van de kardinaalsmuts.

Geel kaboutervuurtje

Kleverig koraalzwammetje © Fotograaf ansbissels

Altijd leuk om deze gele zwammetjes tegen te komen. Kleverig koraalzwammetjes leven op sterk vermolmde naaldbomen, vaak op de met mos bedekte stronken van sparren. Fotograaf Ans Bissels vindt dit zwammetje op een kaboutervuurtje lijken.

Groen pruikje

Gewoon haarmos © Fotograaf Jacqsluis

Mossen zijn het hele jaar door te vinden, maar in de winter valt het felle groen net wat meer op. Dit fel groene pruikje is gewoon haarmos. Deze mossoort kan grote zachte, heldergroene moskussens vormen, bestaand uit zeer veel kleine mosplantjes.

Blauw van de ijsvogel

IJsvogel © Fotograaf Jaap Vos

De kleur blauw is op dit moment niet makkelijk te vinden in de natuur. Als je het voorbij ziet flitsen, is de kans groot dat het een ijsvogel is. Doordat de blaadjes van de bomen zijn, is het een stuk makkelijker om deze vogel goed in beeld te krijgen.

Paars decemberboeketje

Paarse knoopzwam © Fotograaf CorvandeWiel

Paarse knoopzwammen zie je meestal in hun onvolgroeide fase, waarbij de vruchtlichamen nog knop- tot kussenvormig zijn. Op deze foto is de zwam echter al in de volgroeide fase, waarbij zijn ze schijfvormig zijn. "Het oogt als een fraai decemberboeketje", schrijft fotograaf Cor van de Wiel.

Zwart en wit

Technisch gezien zijn zwart en wit geen kleuren, het zijn nuances. Dat maakt deze das natuurlijk weinig uit, want die ziet er gewoon prachtig uit. Ondanks het contrast is het dier tussen de planten juist goed gecamoufleerd. "Het is fascinerend als je een das uit het donker op ziet duiken", schrijft fotograaf Kees van Dommele.

Heb je ook een mooie natuurfoto gemaakt? Plaats deze dan op onze fotopagina.