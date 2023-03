"Kijken naar kraanvogels is kippenvel"

Harm Blom is behalve in het dagelijks boswachter in de Biesbosch, ook – zoals hij het zelf noemt – kranofiel. Deze week was hij elke dag te vinden op een heuvel in de buurt van Eys in Zuid-Limburg – net als tientallen andere fanatieke kraanvogelkijkers. “Elk voor-, maar ook najaar begint het bij mij te kriebelen, en wil ik ze zien. Het is de spanning: zullen ze wel overvliegen op precies de plek waar je staat, hoeveel zullen het er zijn? En als je dan geluk hebt, meestal aan het eind van de middag, word je beloond met groepen zwierig in een v-vorm vliegend kraanvogels, en dan dat geluid… daar doe je het dan voor,” vertelt hij.