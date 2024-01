Kijk ’s avonds omhoog en je ziet de miljarden sterren van de Melkweg

We zijn op een heldere avond met vrieskou op uitkijkpunt Ezumakeeg, bij vogelaars een bekend punt. Het ligt in het nationaal park Lauwersmeer, aan de Waddenkust en op de grens tussen Groningen en Friesland. Maar we komen nu niet voor de vogels – hoewel je continu de ganzen op de achtergrond hoort – maar voor de sterren. Het is pikkedonker, niet voor niets is het gebied uitgeroepen tot Dark Sky Park. Juist op dit soort heldere winteravonden, als het nieuwe maan is, is dat één van de hotspots in Nederland om de Melkweg goed te kunnen zien. De Melkweg is het sterrenstelsel waarin we met de aarde en de zon ons bevinden.