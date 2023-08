Kemphanen, ransuilen en zeesterren | Zelf Geschoten

Vechtende kemphanen, 'dansende' ransuilen en parende weidebeekjuffers. Deze filmpjes en meer zie je deze week in Vroege Vogels TV over de Weerter Kempen. En het winnende filmpje is de zeester van familie Geersing!

Zeesterren spoelen soms massaal aan. Het strand is gevaarlijk voor ze: hier liggen vogels op de loer en kunnen ze uitdrogen. Snel terug naar de zee! Deze zeester is gefilmd door familie Geersing. "We waren op Schiermonnikoog. Iedere avond gingen we even naar het strand om de zonsondergang te zien. Lopend langs de waterlijn zagen we volop beweging met heremietkreeftjes, krabbetjes en kwallen maar de hoeveelheid zeesterren verbaasde ons," schrijft Geersing. "Tientallen kwamen we er tegen, vaak op het droge."