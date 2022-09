Kuikens van ransuil oefenen al dansend hun jachttechnieken

Heb je wel eens jonge ransuilen zien 'dansen' in een boom? Ze bewegen hun kop ritmisch heen en weer en draaien hem in alle richtingen. Zet er een leuke beat onder en je hebt een dansvideo. Maar deze uilskuikens zijn niet aan het dansen. Ze zijn hun oren aan het uitproberen! Hoe zit dat? Daarvoor moeten we eerst begrijpen hoe het gehoor werkt bij uilen...

Favoriete eten: veldmuizen

Moment van jacht: avond en nacht

Kleur ogen: oranje

Spanwijdte: bijna 1 meter

© Fotograaf: Johan Scholtens

Horen is scoren

De oren van de uil zitten aan de zijkant, het zijn dus niet de oorpluimpjes op de kop. Ze gebruiken hun oren om precies te kunnen berekenen waar hun prooi zich bevindt. Als een muis bijvoorbeeld door de bladeren loopt aan de linkerkant van een uil, dan bereikt het geritsel het linkeroor eerder dan het rechteroor. Door het tijdverschil tussen links en rechts weet de uil dat de muis zich links van haar bevindt. Als de uil haar kop draait in de richting van het geluid, komt het geluid tegelijkertijd in beide oren aan. Dan weet de uil dat de muis voor haar zit! Het ene oor van de uil zit trouwens ook iets hoger dan het andere, hierdoor kan ze de precieze locatie nog beter berekenen. Piep zei de muis...

© Fotograaf: nathanjanssen

Leergierige uilskuikens

Hoe zit het dan met de jonge uilen? Nu ze uit hun ei gekropen zijn, leren ze de wereld stapje voor stapje kennen. Ze moeten ook leren hoe hun zintuigen werken, want die hebben ze nodig om prooien te vangen. In hun ontwikkeling ontdekken ze dat ze talentvolle luisteraars zijn. En door veelvuldig met hun kop te bewegen, leren ze het geluid te vergelijken bij verschillende standen van de kop. Ze kunnen oefenen met alles wat geluid maakt. Zo oefenen ze al dansend hun jachttechnieken. Zie het in onderstaande video in de praktijk!

Filmer Instagrambeelden: Inge Duijsens

Met dank aan ​ Nature Today ​​​