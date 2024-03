Kamer stemt tegen strenge regels voor dierenwelzijn

Opvallend was de draai van de PVV die in 2021 nog volmondig instemde met het voorstel. De kabinetsformatie speelde een rol bij die afwegingen, aldus Wilders. "Je moet rekening houden met wie je straks aan tafel zit bij de onderhandelingen."

Ouwehand reageerde boos op de uitslag van de stemming. Ze benadrukte dat het oorspronkelijke plan uit 2021 zowel door de Tweede als de Eerste Kamer was aangenomen. Dat wordt nu teruggedraaid. "De dieren worden voor de bus gegooid", zei Ouwehand. "Maar we laten het er niet bij zitten." Ouwehand kondigde aan haar voorstel om te zetten in een initiatiefwet. Die zal de Kamer later behandelen. "Om voor eens en voor altijd een eind te maken aan hartverscheurende bio-industrie."