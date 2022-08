Juchtleerkever, mosdiertjes, privé-natuur en overige onderwerpen

Na 74 jaar afwezigheid dook hij op: de juchtleerkever. In een holle boom in dierentuin GAIAZoo in het zuiden van Limburg leeft een juchtleerkeverfamilie. Extra leuk voor de dierentuin, want de twee andere bedreigde doodhoutkevers van Nederland wonen ook in de dierentuin. Dat zijn het vliegend hert en de vermiljoenkever. Masterstudent Rick Buesink doet onder leiding van Jinze Noordijk van EIS Kenniscentrum insecten onderzoek naar deze kever.