Jongeren en landbouw, pratende planten, en alle overige onderwerpen

Terwijl de onderhandelingen voor het landbouwakkoord in juni eindigden in een sof weten de jongeren elkaar wel te vinden. Binnen het Groenpact Jongerenplatform denken jonge boeren en duurzame voedseljongeren na over de toekomst van de landbouw. Of eigenlijk de toekomst van ons voedselsysteem. Dat moet gezond, duurzaam en eerlijk worden. We spreken met Maria Geuze, directeur van het Slow Food Youth Network (SFYN) en Roy Meijer, voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK).

Zeeschildpad nam de verkeerde afslag

De Kemp's zeeschildpad in het quarantainebassin van Diergaarde Blijdorp © Henny Radstaak

De Kemp’s zeeschildpad die ruim een week geleden door garnalenvissers voor de kust van Walcheren als bijvangst aan boord kwam, verblijft nu ruim een week in quarantaine in Diergaarde Blijdorp. De zeeschildpad, afkomstig uit de Golf van Mexico, heeft volgens hoofd Oceanium Mark de Boer op de oceaan de verkeerde afslag genomen en is per ongeluk op de Noordzee terechtgekomen. Hoe gaat het met de zeeschildpad, en gaat dit dier nog terug naar de Golf van Mexico?

Te gast in een mierenhoop

Naast mieren leven er in mierenhopen nog allerlei andere insecten. Deze zogenaamde ‘mierengasten’ zoeken hier dekking of zoeken naar voedsel. Soms met gevaar voor eigen leven. Maar ze weten zich goed te camoufleren door verschillende tactieken. In een bos bij Wageningen doet Rick Beusink van de Wageningen Universiteit onderzoek naar deze illustere mierengasten.

Mierennest en Amerikaanse vogelkers © Jeannette Parramore

Pratende planten hebben allemaal hun eigen verhaal

Stel je voor dat de natuur uit geluid bestond, hoe zou het dan klinken? In Biodiversiteit in Augmented Reality geeft kunstenaar Chantalla Pleiter zeven inheemse planten een eigen stem, geluid en verschijningsvorm. Door middel van een tablet en hoofdtelefoon stap je in de wereld van inheemse planten en insecten. Het project draait om biodiversiteit en de focus ligt op onze inheemse rode lijst planten. Dit betekend dat ze mogelijk met uitsterven bedreigd worden en misschien in onze nabije toekomst gaan verdwijnen inclusief het insectenleven die afhankelijk zijn van deze planten. Het wordt volgens Chantalla Pleiter de hoogste tijd dat we deze planten opnieuw leren kennen, herwaarderen en koesteren.