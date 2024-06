Jonge pimpelmezen om beurten gevoerd

In broedtijd eten pimpel vooral insecten, hun larven, spinnen en andere geleedpotigen. Dus is het wel een goed idee om in deze periode ook vogelvoer aan te bieden? De meningen zijn er wat over verdeeld maar volgens Joost van Bruggen van Sovon is het juist een goed idee om ook nu voer in je tuin te hangen. Die extraatjes kunnen ze juist goed gebruiken in deze drukke tijd. Wil je hier meer over weten? Beluister onderstaand radio-fragment of lees meer in dit artikel.