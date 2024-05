Vogels voeren in de broedtijd is een goed idee

In het voorjaar hebben de jonge vogels hebben veel eten nodig. De meeste jongen eten in deze tijd eiwitrijke insecten. En daar moeten de oudervogels dus druk naar op zoek. En met de huidige droogte en hitte wordt het voor de meeste vogels steeds moeilijker om aan insecten te komen.

Moet je nou wel of geen vogelvoer aanbieden in de broedperiode? De meningen zijn er wat over verdeeld maar volgens Joost van Bruggen van Sovon (Sovon, vogelonderzoek Nederland) kun je jaar rond de tuinvogels verwennen. Sterker nog, ze kunnen al die extraatjes goed gebruiken in deze drukke tijd. Want niet alleen de koude winter, ook het voorjaar en de zomer zijn energie slurpende tijden voor vogels.

Vogelvoer bevat met name zaden, en dat is niet geschikt voor de net geboren jongen. Maar dat maakt niet uit, want de oudervogels weten dat. Ze eten de zaden zelf op en houden zo meer energie en tijd over om insecten te zoeken voor hun jongen. Maar de mensen die bijvoeren in broedtijd geen goed idee vinden vrezen dat kuikens door plantaardig voedsel dood gaan. Het is wel eens voorgekomen dat jonge vogels met zaden in hun buik werden aangetroffen. Maar dat gebeurt waarschijnlijk alleen als de ouders door een tekort aan insecten de jongen zaad moeten voeren. Maar dan hadden de jongen al sowieso een lage overlevingskans.

Voer ook eens een meelworm

Meelwormen is een mooie oplossing, want dat is zowel goed voor ouder en kind. Zij bevatten dezelfde eiwitten als de insecten. Het is alleen wel prijzig. Huismusonderzoeker Rene Oosterhuis raadt af om gekookt voedsel en pinda's te voeren in de warmere maanden, die bederven namelijk snel. En wat het hele jaar door geldt is dat je niet meer voer moet neerleggen dan vogels in een dag kunnen eten.

Vergeet het water niet

Water is ook altijd belangrijk voor vogels. Zet schalen met water neer zodat ze eruit kunnen drinken of er in kunnen badderen. Ververs het water dagelijks.