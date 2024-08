Jonge boommarter wil nest ontsnappen op zoek naar avontuur

Het gemakkelijkste verschil is misschien de biotoopvoorkeur. Althans, dat zou je denken. Een marter in de boom is niet per definitie een boommarter en marter in de stad niet altijd een steenmarter. Omdat het goed gaat met de soort en de aantallen in Nederland zijn toegenomen, komen beide soorten voor op onverwachtse plekken.

Dat zien we bijvoorbeeld in onderstaand filmpje van Iris Posthumus die een wildcamera plaatste in de dakgoot van een Friese boerderij nadat de eigenaren een vermoeden hadden dat er een dier onder het dak leeft. En dat klopte! Het bleek een boommarter te zijn die deze keer geen nest had gemaakt in een boomholte, maar onder de dakpannen. Met de camera kon ze vastleggen hoe het dier een grote prooi het nest in probeerde te trekken. Lees meer in het artikel bij dit filmpje.