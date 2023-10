Jeugdopera 'Benno' over de magische bodemwereld

Onder onze voeten bevindt zich een wondere wereld vol leven met regenwormen, spinnen, slakken, mieren, kevers en nog veel meer. Basisschoolkinderen uit het Gelderse Huissen gaan mee op reis naar de wereld van bodemdieren in Jeugdopera ‘Benno’ . Een verhaal waar bodemdieren rust brengen in een wereld van chaos en drukke thuissituaties. De voorstelling onthult ook geheimen over bodemdieren. Wat leeft er allemaal op de grond?

De opera brengt het verhaal over ‘Benno’ de slak, Mona en Taco tot leven. Mona en Taco, gespeeld door Elea Bekkers en Maarten Zaagman, voeren het verhaal op. Mona en Taco zijn broer en zus van elkaar in het verhaal. Liefde, problemen thuis, ruzie, seks en dood komt allemaal voorbij. Mona en Taco ervaren ondraaglijke drukte van thuis. Terwijl Benno Mona afleiding biedt, worstelt Taco met die verandering. In de opera leren ze zichzelf en elkaar beter begrijpen. Het brengt je eigen wereld en de krioelende wereld onder onze voeten samen.

© Anouk Adolph

Leerzame beleving

Met zang en marimba-melodieën komen de kinderen van alles te weten over bodemdieren. Ze spelen voor een decor van stoeptegels, wat hout, een kruiwagen met aarde en blaadjes sla. Wat kunnen we leren van de wereld onder onze voeten? Aan het einde van de jeugdopera gaat Benno dood. Op zijn graf planten ze zaadjes, en zegt speelster Elea: ‘’Een graf is een super geschikte plek om iets te laten groeien, doordat het lichaam rot en allemaal schimmels, kleine beestjes en wormen dat verteren. De grond is daar veel voedzamer dan op een plek waar nog nooit iemand dood is gegaan.’’

Het belang van bodemdieren

De liefde voor natuur kan niet vroeg genoeg beginnen. En daarom zijn we onlangs gestart met de campagne Expeditie 10. Het doel: zoveel mogelijk leerlingen in het basisonderwijs kennis laten maken met dieren, planten en schimmels die bij hen in de buurt leven. En een van de bodemdieren van Expeditie 10 is onze gewone regenworm. Een kwart van alle biodiversiteit op aarde leeft onder de grond. Hoe klein of onopvallend ze ook lijken te zijn, ze spelen een grote rol in de gezondheid van planten, bacteriën en schimmels. Ze ruimen op, recyclen en voeden de bodem.

