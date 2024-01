Inspectie waarschuwt Afvalfonds weer om trage inzameling petflessen

De ILT zegt daarover tevreden te zijn, echter niet over de doorlooptijd. Die duurt namelijk tot eind 2026, waardoor het inzameldoel ook in de tussenliggende jaren niet zal worden gehaald.

"Niet acceptabel", zegt de inspectie daarover in een reactie. "Het uitvoeren van de plannen kost tijd, dat realiseren wij ons maar al te goed. Omdat het onvoldoende onderbouwd is waarom de termijn tot eind 2026 nodig is, leggen wij een voornemen tot last onder dwangsom op om de inzameldoelen een jaar eerder te behalen: vóór 2026. Dit is ook bedoeld als stimulans om de maatregelen uit het plan van aanpak daadwerkelijk te realiseren", aldus de ILT.