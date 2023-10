In totaal minder eikenprocessievlinders gevangen, merendeel in noordelijke provincies

Friesland, Groningen en Drenthe hebben deze zomer het meeste last gehad van de eikenprocessierups. In deze provincies en Overijssel en Flevoland zijn ook de meeste eikenprocessievlinders aangetroffen, zodat de kans groot is dat er volgend jaar in die provincies weer de meeste plaagrupsen zijn. Vlinders leggen namelijk eitjes die volgend voorjaar tot wasdom komen.

Eikenprocessierupsen laten brandhaartjes los, waar mensen en dieren veel last van kunnen hebben. De klachten variëren van brandende ogen tot huidirritatie en benauwdheid. In het algemeen was de overlast van de rupsen dit jaar laag, aldus het kenniscentrum. In slechts 7 procent van de eikenbomen zijn rupsen gevonden. In het piekjaar 2019 zaten er rupsen in 53 procent van de eikenbomen.