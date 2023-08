In actie tegen zwerfafval in Amsterdam

Een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Zita Pels wijst op een brief die eind juli door de wethouder naar de raad is gestuurd. Daarin noemt de wethouder de invoering van de nieuwe statiegeldregel plus bijbehorend afvaloverlast "een landelijk probleem waar nog geen goede oplossing voor is gevonden".

Als maatregel zet de gemeente sinds medio augustus in alle stadsdelen een extra duo van reinigers met voertuig in, die nieuwe zakken in vuilnisbakken hangen, de bakken sluiten en de rommel eromheen opruimen. Ook worden op sommige afvalbakken sloten geplaatst en is de gemeente bezig met een proef met zogeheten doneerrekjes op vuilnisbakken in het centrum. Daarin kunnen mensen hun blikjes en flesjes zetten, zodat hopelijk de vuilnisbakken niet meer worden opengemaakt.