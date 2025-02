IJsvogel slaat salamander dood

Bij een kikkerpoel in Heeze ziet Arno Lenders hoe een vrouwelijke ijsvogel een alpenwatersalamander vangt. Hij filmt vervolgens hoe de vogel haar hapje verorbert. “Ze maakte de salamander eerst (nagenoeg) dood door hem tientallen keren tegen een tak te slaan. Daarna slikte ze hem daarna in een paar seconden door."

Mannetjes en vrouwtjes ijsvogels lijken op het eerste gezicht sterk op elkaar. Ze hebben beide een opvallende blauw-oranje verenkleed, maar toch is er is een subtiel verschil te zien aan de snavel. Bij mannetjes is de snavel volledig zwart, terwijl vrouwtjes een tweekleurige snavel hebben: het bovenste deel is zwart, maar het onderste deel heeft een oranjerode kleur. Dit verschil maakt het relatief eenvoudig om het geslacht van een ijsvogel te herkennen, zelfs van een afstand. In dit filmpje is een vrouwelijk exemplaar te zien.