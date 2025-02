Icoonplanten, Groene Musketiers en alle overige onderwerpen

Met deze lenteachtige temperaturen is de natuur wakker geworden. De eerste sneeuwklokjes, het eerste speenkruid en het eerste klein hoefblad wordt al gemeld, maar ook de boerenkrokus en gele kornoelje. Sascha van der Meer van stichting FLORON vertelt waar we op moeten letten, wat de zachte winter doet met de plantenbloei. Verder gaat ze het hebben over het nieuwe plantenproject ‘Icoonsoorten’. Hierin worden twaalf bijzondere soorten in de schijnwerpers gezet. Zoals de Spaanse ruiter in Friesland en Karwijvarkenskervel in Gelderland. Deze twaalf icoonsoorten zijn bijzondere plantensoorten, die een speciale binding hebben met de provincie.