Hop bezoekt het centrum van Maastricht

De hop komt voornamelijk voor in open en halfopen gebieden zoals open bossen, grassteppen en woestijnachtige omgevingen. In Nederland zijn het doortrekkers die hier tussen maart- mei en augustus-oktober voorkomen. Ze zijn zijn dan te zien in kleinschalige weides, tuinen, bossen en parken. Midden in de stad, is niet gebruikelijk. De vogel in het stadscentrumtrekt dan ook veel bekijks.