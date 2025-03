Hoogwatervluchtplaats voor bevers moet de dijk beschermen + filmpje

Een primeur voor Nederland! Deze week is hij geplaatst: een vierkante kist met een dak erop en aan de zijkant een opening: de allereerste drijvende hoogwatervluchtplaats voor bevers in Nederland. Bij hoogwater in de rivieren moet deze drijvende kunstburcht ervoor zorgen dat bevers vanuit hun dan ondergelopen burchten geen nieuwe gaten gaan graven in de dijken, want dan kan de waterveiligheid in gevaar komen. “Bij hoogwater gaan de bevers een droge plek zoeken en dan gaan ze vanzelf naar de dijk toe. Het risico van gaten in de dijk willen we natuurlijk niet”, vertelt Ronald Wolters van Waterschap Aa en Maas.