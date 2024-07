Hongerige zilvermeeuw heeft grotere ogen dan snavel

"Iets te groot om in één keer op te eten", schrijft Hans de Zwart bij zijn filmpje van een zilvermeeuw. De vogel heeft een grote vis te pakken, maar misschien is het hapje wel net té groot. Nadat de meeuw de vis goed heeft gepositioneerd, verdwijnt die de snavel in. Of toch niet! Na meerdere pogingen op het strand, loop de meeuw naar het water om te kijken of het daar wel lukt. Het eten gaat weer even het water in, om vervolgens een nieuwe poging te doen, die helaas ook resulteert in een maaltijd die nog net buiten de snavel hangt.