Door deze nestkast minder meeuwenoverlast

Die nestkast, of 'meeuwenhub' zoals Van der Leun hem heeft gedoopt, bestaat uit een platformpje waar grind op wordt gelegd, zodat zilvermeeuwen, kleine mantelmeeuwen en misschien ook stormmeeuwen op een min of meer natuurlijk bedje kunnen broeden. Ze zitten daarbij ook nog eens een beetje uit de wind. Daarnaast heeft de hub aan twee andere zijden een soort 'veranda', waar de kuikens in de zomer kunnen schuilen voor de zon. "Het kan op zo'n dak bloedheet worden", weet ecoloog Buijs. "Op andere daken zien we ook vaak dat de kuikens op een kluitje achter de schaduw van bijvoorbeeld een rookkanaal kruipen. Deze afdakjes zouden ze dus wel eens kunnen waarderen."

Roepert en poepert

De hubs worden dit jaar in een eerste proef uitgeprobeerd. Daarvoor kregen de onderzoekers toestemming van een bedrijf in Vlissingen om een hele serie kasten te plaatsen. Buijs: "Het bedrijf had daar ook wel belang bij. Als we de meeuwen met deze hubs naar dit 'gedoogdak' kunnen lokken, gaan ze hopelijk minder op andere daken zitten waar de werknemers van het bedrijf er vaker last van hebben. Broedende meeuwen kunnen erg territoriaal zijn. Met hun 'roepert en hun poepert' verdedigen ze hun nest en hun kuikens tegen indringers."

Niet erg 'Delfts'