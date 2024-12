Honderden spreeuwen verzamelen in kale bomen

Naast het huis van filmer Marco Wever in Spanbroek verzamelen zich honderden spreeuwen in de bomen. De vogels vliegen in zwermen af en aan waardoor de kale bomen opeens overvol zitten. "Zet vooral ook je geluid aan", schrijft Marco erbij.

Spreeuwen staan erom bekend om vanaf de herfst in grote wolken samen te vliegen. Na zonsondergang verzamelen de vogels zich met honderden of soms wel duizenden om samen te slapen. Dat ze in zo'n groten getale samenkomen, is een beschermingsmechanisme tegen roofvogels. In grote groepen zijn ze namelijk minder kwetsbaar. Zodra er toch een rover te zien is, vliegen de groepen heen en weer in allerlei soorten vormen als afleiding.