Hommel proeft zelfs een dodelijke hoeveelheid van pesticiden niet

De belangrijkste bevindingen geven aan dat de reacties van de neuronen hetzelfde waren, of de hommels nu een suikeroplossing of suiker bevattende pesticiden voorgeschoteld kregen. Bovendien consumeerden de hommels dezelfde hoeveelheid voedsel, ongeacht of de oplossing pesticiden bevatte, zelfs bij concentraties die hen erg ziek zouden kunnen maken. Dit duidt erop dat de monddelen van hommels geen mechanismen hebben om gangbare pesticiden in nectar te detecteren en te vermijden.