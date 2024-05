Hoe zorgt Europa voor haar vogels?

In de afgelopen 40 jaar is het aantal vogels in Europa met meer dan een half miljard afgenomen. Dat is vrijwel exact vast te stellen omdat vogels al decennia geteld worden door vrijwilligers. Daardoor is ook duidelijk in welke gebieden de vogels verdwijnen, schreef de The Guardian deze maand. En uit de Europese Rode Lijst van Vogels, die BirdLife International in 2021 publiceerde, bleek dat blijkt dat 1 op de 5 vogelsoorten in Europa met uitsterven wordt bedreigd. Daaronder veel vogels van het platteland. Ruud van Beusekom van Vogelbescherming Nederland, en kenner van de Europese vogelstand, vertelt in Vroege Vogels over het belang van Europa voor de vogels.