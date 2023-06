Hoe is het oprukkende tankmos te stoppen?

Je ziet hem in eerste instantie bijna niet, wanneer je over de hei wandelt, maar hij is er wel degelijk en laat zich ook gelden: het grijs kronkelsteeltje, ook wel bekend onder de naam tankmos. Het is een invasieve exoot die gedijt bij een hoge stikstofdepositie en een zure bodem. Niet zo vreemd dus, dat hij alom in de Nederlandse heidegebieden aanwezig is. Daar bedreigt hij de biodiversiteit, met name korstmossen kunnen op plekken waar dat tankmos voorkomt, niet meer groeien. En dat is weer nadelig voor heel veel andere soorten.