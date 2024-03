Het paringsdoolhof van een vrouwtjeseend

Brennan ontdekte dat er tussen de geslachten een evolutionaire strijd gaande is waarin de vrouwtjes de overhand nemen. Het vrouwtje is namelijk de bepalende factor voor een geslaagde paring. Vrouwelijke eend is in staat om de structuur van haar spiraalvormige vagina aan te passen. Als het vrouwtje ook wil paren, laat ze het mannetje toe haar te bevruchten. Bij een geforceerde paring is de vrouwelijke eend in staat haar vagina in anti-paringsmodus te houden.