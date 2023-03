Leven op de Veluwe | Maart | Compilatie Zelf Geschoten

Roedels hindes, wilde zwijnen met frislingen en een vrouwelijke blauwe kiekendief: er is van alles te beleven op de Veluwe in maart. Filmer Kees Ravensbergen kent de Veluwe als geen ander en stuurt regelmatig beelden in. We stellen maandelijks een compilatie samen van het leven in dit natuurgebied. Zo zien we dat je ook in maart nog overvallen kan worden door een pak sneeuw! Let op: de opnames zijn zowel dit jaar als vorig jaar in maart gemaakt.