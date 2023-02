Roedel wolven op de Veluwe | Compilatie Zelf Geschoten

"Ik ben blij dat ik in 2020 besloten heb om na al die jaren ook eens wat op beeld vast te gaan leggen," vertelt Ravensbergen. "In de afgelopen drie jaar heb ik namelijk een enorme achteruitgang waargenomen in de wildstand, of in ieder geval de zichtbaarheid van het wild. Wanneer ik op dit moment opnames wil maken van edel- of damherten, varkens, reeën of ander wild is dat bijna niet meer te doen." Ravensbergen vertelt dat van de vijf keer dat hij het bos in trekt, gemiddeld nog maar één keer wild tegenkomt. "Gelukkig heb ik in de afgelopen 3 jaar zo'n 1500 uur doorgebracht op mijn favoriete uitkijkplek en heb ik daar met name in 2021 het nodige kunnen filmen." Op zijn LinkedIn schrijft Ravensbergen hier meer over.