Het grote belang van Wereld Walvissen Dag

IJsland, Noorwegen en Japan erkennen het moratorium niet. Japan beroept zich op de vrijstelling van 'wetenschappelijk onderzoek', en dat kost jaarlijks zo’n 1.000 walvissen het leven. In werkelijkheid belandt het walvisvlees op de markt, vervolgens op een bord of wordt het verwerkt in hondenvoer. Naast de bejaging dreigen er nog veel meer gevaren voor de walvisachtigen, zoals netten, bouw van windparken, onderwaterlawaai en schepenvaart. De walvissen hebben migratieroutes en daar varen ook onnoemelijk veel schepen.

Er bestaan oplossingen voor, maar daar moeten landen wel aan willen meedoen. Het scheelt al als men bijvoorbeeld rekening houdt met het de voortplantingsperiode van de walvissen tijdens de bouw van een windmolenpark. De schepen kunnen een andere route nemen of langzamer varen. Allemaal maatregelen waardoor de populaties kunnen herstellen.

Trekroutes van walvissen

"De Dominicaanse republiek is een van de belangrijkste plekken voor bultruggen. En bovendien heeft de Dominicaanse republiek als een van de weinige landen toegezegd 30% van haar zee als beschermd gebied uit geroepen. En dat terwijl wereldwijd maar 8% van de zeeën is beschermd", aldus Nathalie Houtman, marien bioloog en walvisexpert bij het WNF. ZIj houdt zich bezig met de bescherming van de walvisachtigen. Zij neemt deel aan diverse expedities, met name in het Caribische gebied, waar gekeken wordt naar de trekroutes van walvissen.

Op zaterdag 15 feb gaat een expeditie van start naar de Dominicaanse republiek waar Houtman aan deel neemt. "De Dominicaanse republiek speelt dus een voortrekkers rol en juist daarom is het belangrijk om te kijken naar de beheersplannen van dit gebied. Hoe hou je het veilig voor de zeebewoners en dan nu met name de walvissen. Ze komen naar dit gebied om een partner te zoeken en te paren, hun jongen te baren en dan weer naar Spitsbergen te zwemmen, 9000 km, om te overwinteren."

Maar ondanks de bescherming zijn er ook plannen om de cruise terminal op de Dominicaanse republiek uit te breiden. Dus hoe gaat de overheid dat aanpakken? Volgens Houtman is het een groot dilemma: "De groeiende economie, meer scheepvaart, maar ook walvissen beschermen. We hebben ook nog steeds geen goed beeld hoe de walvispopulatie in het Caribisch gebied er aan toe is. Dus deze gesprekken gaan ook verder dan alleen de Dominicaanse republiek, want hoe lopen de migratieroutes van walvissen exact en waar leven ze precies? Dat moet allemaal goed in kaart worden gebracht, wil je ze goed kunnen beschermen.“

Adopteer een walvis

Ook in de Nederland wateren zwemmen walvisachtigen, de bruinvissen. Deze kleinste walvisachtigen van Europa hebben het moeilijk en kunnen alle hulp gebruiken om te overleven. Vandaar dat Stichting Rugvin met een adoptieprogramma voor bruinvissen in de Oosterschelde komt. Volgens de onderzoekers van Stichting Rugvin is het noodzakelijk om het ecosysteem van walvisachtigen in de Oosterschelde beter te beschermen.

Naast de San Francisco Bay is de Oosterschelde de enige plek ter wereld waar we mee kunnen kijken in hun leefwereld. Want in de Oosterschelde kunnen bruinvissen van dichtbij bestudeerd worden. Een kans om meer te leren over hun gedrag, behoeften en leefgebied. Dankzij het adoptieprogramma kunnen mensen bijdragen aan hun bescherming.

© Ernst Schrijver