Haaien, Plastic Age, glysofaat en alle overige onderwerpen

Ooit bestond een kwart van ons land uit hoogveen. Maar bijna al dat veen is in de vorm van turf in kachels verdwenen. Nu resten nog maar een paar snippertjes, zoals in de Peel en in het Bargerveen. Een groep wetenschappers wil dat hoogveen weer laten groeien, en wel door het te stekken.

Rrattig veenmos © Rob Buiter

Veen wordt onder andere gemaakt door veenmos. Er bestaat drijvend veenmos, dat gewoon op het water ligt, maar ook ‘bultvormend veenmos’, dat regenwater kan vasthouden en omhoog kan groeien zonder te verdrogen. Dat soort bultvormende mossen is cruciaal om weer groeiend veen te krijgen.

Vroege Vogels TV was vorig jaar al op bezoek in het Bargerveen, om te kijken bij onderzoek naar het herstel van hoogveen. Kijk hier dit fragment terug.

Caribische haaien beter beschermd

Een opsteker voor het koraal op de Cariben. Op een internationale natuurconferentie op Aruba is deze week besloten om de Caribische rifhaai beter te beschermen. En dat is nodig, want het roofdier wordt flink bedreigd. Rifhaaien spelen een cruciale rol bij het in stand houden van een een gezond 'rijecosysteem'. Ook de ernstig bedreigde Oostelijke witpunthaai wordt vanaf nu beter beschermd. Op de conferentie gaat het ook over de vraag hoe de Cariben de wereldwijde doelen op het gebied van biodiversiteit en bescherming gaat halen. In Vroege Vogels een gesprek met haaien-expert Irene Kingma, die aanwezig was op de conferentie.

In 2016 maakte Vroege Vogels een speciale uitzending over de haaien in het Caribisch deel van ons Koninkrijk. Kijk hier de uitzending 'Naar de haaien' terug.

Onkruidbestrijder glyfosaat onder vuur

Het is de komende week erop of eronder voor misschien wel het bekendste landbouwgif ter wereld: Onkruidbestrijder glyfosaat. Het spul is al jaren omstreden. Diverse internationale wetenschappelijke studies linken glyfosaat aan biodiversiteitsverlies, maar ook aan een verhoogde kans op parkinson voor mensen die ermee in aanraking komen. De Europese lidstaten stemmen woensdag voor of tegen het toelaten van de onkruidbestrijder, voor de komende tien jaar. We praten erover met Martine Bruinenberg van het Louis Bolk Instituut. Zij was deze week als expert aanwezig bij een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over glyfosaat.

© foto: Siegfried Woldhek

Soundtrack of the plastic age

Onze planeet zit er vol mee: zwerfafval. Muzikant Rogier de Nijs ziet er nog wel de waarde van in. Sterker nog, hij vindt zijn instrumenten in het vuilnis zoals plastic flessen, dopjes en buizen. Onlangs bracht hij zijn nieuwe album uit met de titel ‘Soundtrack of the Plastic Age’. Hiermee wil hij meer aandacht vestigen op het groeiende probleem van (plastic) zwerfvuil. Kijk hier hoe Rogier de Nijs zijn muziek maakt op zijn bijzondere instrumenten.

Tot op de bodem