De belangrijke bultvormende mossen

Ooit was het Bargerveen onderdeel van een uitgestrekt hoogveenmoeras. Metershoge bulten van veenmossen bedekte het landschap. Onder die hoge bulten ontstond turf en dat wilden wij graag gebruiken als brandstof. Zo verdween bijna al het hoogveen, ook in het Bargerveen. Inmiddels weten we hoe belangrijk hoogveen is voor veel verschillende planten en dieren. Daarom zetten we alles op alles om het hoogveen te herstellen en dat kan niet zonder de groei van de bultvormende veenmossen. Maar die mossen blijken nogal kieskeurig.