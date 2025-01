Grote groep kraanvogels, ruziënde bijeneters en siesel | Zelf Geschoten Buitenland

Een gigantische groep kraanvogels in Zuid-Korea, drie bijeneters die ruziemaken op een tak en een siesel die een braam eet in Bulgarije. Deze filmpjes en meer zie je in de tweede compilatievideo met Zelf Geschoten filmpjes uit het buitenland. Voor de speciale buitenland radio-uitzending van zondag 5 januari verzamelden we in twee compilaties de mooiste filmpjes die we dit jaar ingestuurd kregen van over de grens. In de eerste compilatie zag je onder andere een bultrug in de Skjálfandi baai in IJsland, een zingende merel in de Nepalese bergen en kokende modderpoelen in Nieuw-Zeeland.