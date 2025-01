Bultrug, borrelende modderpoelen en baardrob | Zelf Geschoten Buitenland

Tijdens haar onderzoeksstage in IJsland had student toegepaste biologie Anouk Adolph een hoop bijzondere natuurervaringen! Zo stuurde ze ons in mei een prachtige beelden van een bultrug in Skjálfandi baai die ademt en daarna een duik neemt. "Ze kwamen heel dichtbij de haven dus kon ik ze bekijken zonder verrekijker nodig te hebben!", schrijft ze. Tijdens haar stage onderzocht Anouk de sociale structuur en associaties van bultruggen in deze baai.

Een bultrug in de Skjálfandi baai in IJsland, een zingende merel in de Nepalese bergen, een kokende modderpoel in Nieuw-Zeeland en rode steenpatrijzen op Madeira. Voor de speciale buitenland radio-uitzending van zondag 5 januari verzamelden we de mooiste filmpjes die we dit jaar ingestuurd kregen van over de grens.

"De Skjálfandi-baai is onderaan de fjord ongeveer 10 km breed, 25 km lang en 220 m diep. Als bultruggen hun staartvin boven het water laten uitkomen voor het duiken zorgt dit voor een extra push en kunnen ze dieper duiken. Als ze hun staartvin niet laten zien, is dit een ondiepe duik. Deze bultrug laat zijn staartvin niet boven het water uitkomen, dus dit is een ondiepe duik." Bultruggen kunnen tot wel 45 minuten onder water blijven, maar om te ademen moeten ze wel even naar boven komen. "Wanneer ze ademen net boven het wateroppervlak is het een soort geiser die uit het water komt. Dan kun je soms ook hun rug, rugvin, of zelfs hun staartvin zien."

© Anouk Adolph

Ook maakte Anouk prachtige beelden van een jonge baardrob. "Hij kwam gewoon recht tegenover Húsavík Research Centre liggen, op zo’n 20-25 meter afstand. Deze zeehond werd al enkele dagen rond de haven gezien."

Zingende merel in de bergen

© Fotograaf: Anja H

Vanuit Dhampus, Nepal kregen we van filmder Erica Bilder de prachtige beelden van een zingende merel opgestuurd. En hoewel we de vogel in Nederland ook wel eens horen zingen, is het nooit met zo'n prachtige hoge bergen op de achtergrond. "Deze merel zong zijn lied om 06:29 in Dhampus, Nepal op 28 oktober 2024 toen ik daar twee dagen doorbracht. Het uitzicht op Fishtail Mountain (Machhupuchhre) was die ochtend adembenemend en de merel leek het daarmee eens te zijn."

Kokende modderpoelen

Iets te zuiden van de stad Rotorua in Nieuw-Zeeland, filmde Noortje van Gaalen begin december borrelende modderpoelen. Het geluid, ook te horen in de radio-uitzending komende zondag, maakt Noortje helemaal 'zen' stuurt ze.

De modderpoelen ontstaan door vulkanische activiteit op het eiland. De geothermische hitte verwarmt ondergrondse waterlagen, waardoor modder en zwavelhoudend water naar de oppervlakte borrelen en stoomwolken vormen. Dat brengt ook een typische zwavellucht met zich mee!

Eekhoorns in Zweeds Lapland

Rianne Hofma kon in Zweeds Lapland prachtige beelden maken van rode eekhoorns. "Leuk om het gedrag van eekhoorns in de vrije natuur te observeren, fotograferen en filmen. Ze halen leuke acrobatisch toeren uit om een dennenappel te bemachtigen en op te peuzelen of te verstoppen."

De rode eekhoorn knabbelt de zaden volgens een vaste methode de zaden uit een kegel. Het is een slordige eter, want de schubben en de afgekloven kegel belanden onderaan de boom. Bekijk onderstaand filmpje om te zien hoe de eekhoorns dat doen.

Rode steenpatrijzen op Madeira

Midden april reisde Jaap Groeneveld naar het Portugese eiland Madeira. Daar kon hij in het ochtendlicht rode steenpatrijzen filmen die druk bezig waren met hun ontbijt. Hij filmde de twee om 7.30 uur bij Boca de Risco.