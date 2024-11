Grote groep koereigers lift mee op rug van konikpaarden

Eerder dit jaar zagen we in de aflevering van Vroege Vogels TV over de Peelvennen de eerste jonge koereiger van Limburg! Vlak voor de opnames kregen we bericht dat het eerste succesvolle broedgeval van Limburg werd gesignaleerd! Dat moesten we natuurlijk even met eigen ogen zien! Vogelaar Mariet Mackus nam ons vanaf gepaste afstand mee op kraamvisite bij het peelven De Banen. Herbekijk onderstaand fragment.